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Климкин объяснил, почему ответил России без согласования с Зеленским

27 июня 2019, 19:11

Климкин объяснил, почему ответил России без согласования с Зеленским

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что его ведомство имело полномочия без согласований с президентом направлять ответ на российскую ноту относительно суда над пленными украинскими моряками. Об этом Климкин сказал в комментарии «Украинской правде» в ответ на возмущение президента Владимира Зеленского.

«Конечно, все полномочия сформулировать такую ​​ноту у нас как у Министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу», – заверил министр.

По его словам, украинская нота фиксирует только международно-правовую позицию Украины, не содержит «никаких политических моментов» и принципиально новых вопросов.

«Дополнительного согласования в этом контексте, поскольку МИД уполномочено вести и это дело, и по международному трибуналу, и по другим судов, нам не нужно. И это наша позиция», – сказал Климкин.

Он настаивает, что направление такой ноты находится в компетенции Министерства иностранных дел.

Глава МИД подчеркнул, что нота требует от России исполнения решения международного трибунала по освобождению украинских моряков.

Отвечая на вопрос, было личное отношение министра к президенту причиной не советоваться с Зеленским, Климкин отметил, что «не комментирует эмоции», однако добавил: «Я вижу, что у меня есть и тактические, и стратегические разногласия по вопросам противодействия российской агрессии... Поэтому в этих условиях я не считаю возможным больше помогать».

Также Климкин сказал, что может обсудить с президентом сложившееся недоразумение, «если он захочет».

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