У СБУ нет официальных сведений об украинцах, которых «ДНР/ЛНР» собираются вернуть

Служба безопасности Украины не располагает официальной информацией о лицах, которых представители группировок «ДНР/ЛНР» намерены вернуть в Украину, в то же время готовы встречать всех украинцев, находившихся в плену. Об этом говорится в заявлении ведомства.



«У СБУ нет официальной информации в отношении лиц, которых представители "Д/ЛНР" собираются вернуть в Украину. Вместе с тем мы готовы к встрече на родной земле всех украинцев, находившихся в плену боевиков, и считаем это позитивом», - говорится в сообщении.



Ранее народный депутат Вадим Рабинович заявил, что глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук договорился с главами группировок «ДНР» и «ЛНР» Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником о передаче Киеву четырех украинских пленных.



Он обнародовал на странице в Facebook фотокопию списка пленных украинцев, которых планируют освободить. Согласно списку, свободу обретут военнослужащий ВСУ Великий Дмитрий Николаевич, 1998 года рождения, попавший в плен «ЛНР» 11 сентября 2016 года; командир отделения украинской армии Веремейчик Яков Петрович, 1986 года рождения, попавший в плен «ЛНР» 25 мая 2018 года; старшина 53-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск ВСУ Горяинов Максим Анатольевич, 1984 года рождения, попавший в плен «ДНР» 22 мая 2017 года.



Также украинской стороне будет передан задержанный «МГБ ЛНР» 16 октября 2017 года Михеев Эдуард Анатольевич, 1964 года рождения, осужденный за «государственную измену» к 12 годам заключения «военным судом ЛНР».