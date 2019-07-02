ЦИК зарегистрировала Клюева кандидатом в нардепы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение зарегистрировать экс-главу администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты по мажоритарному округу №46 (Донецкая область) на внеочередных выборах в Верховную Раду. Такое решение ЦИК приняла на заседании во вторник большинством голосов во исполнение решения Верховного суда, передает «Интерфакс-Украина».



23 июня ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты по одномандатному округ №46 (Донецкая область), выдвинутому «Либеральной партией Украины».



1 июля адвокат Юрий Сухов сообщил, что Кассационный админсуд при Верховном суде отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты.



Клюев подозревается в завладении с мая 2010 по апрель 2011 года государственным имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, повторно и в особо крупных размерах.



Печерский райсуд Киева разрешил Генпрокуратуре проводить специальное досудебное расследование в его отношении. На 26 июня он вызван на допрос в качестве подозреваемого.



По информации СБУ, в настоящее время Клюев живет в РФ.