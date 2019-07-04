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Дефицит угля и телемедицина: власти Луганщины озвучили проблемы рабочей группе Кабмина

04 июля 2019, 11:53

Дефицит угля и телемедицина: власти Луганщины озвучили проблемы рабочей группе Кабмина

Рабочей группе Кабинета министров рассказали о проблемах Луганской области во время совещания в Северодонецке. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации (ЛОВГА).

Так, было озвучено об отключении шахт от электроснабжения и дефиците угля на ТЭС в Счастье. По состоянию на вечер 3 июля уже 20 горняков отказались подниматься на поверхность шахты «Горская» госпредприятия «Первомайскуголь».

Представителей Кабмина также проинформировали о состоянии развития телемедицины, строительстве областной клинической больницы, проблемах обеспечения населения качественным интернетом и деятельности объектов критической инфраструктуры.

Кроме этого, поднимался вопрос об изменениях в постановлении Кабмина по поставкам электроэнергии защищенным потребителям.

Как заявляют в ЛОГА, данные вопросы требуют решения на государственном уровне.

«Мы разработали варианты решения этих вопросов, по которым готовят проекты поручений. Мы все готовы максимально быстро их решить. Проблемы рассмотрят в приоритетном порядке для поддержки региона», — пообещал замгосударственного секретаря Кабмина Геннадий Плис.

Правительственная группа находилась в Луганской области в течение двух дней.

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