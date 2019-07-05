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Бубка отвергает обвинения во взятках при выборе столицы летней Олимпиады-2016

05 июля 2019, 13:37

Бубка отвергает обвинения во взятках при выборе столицы летней Олимпиады-2016

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, член исполкома Международного Олимпийского комитета и олимпийский чемпион Сергей Бубка отвергает заявления бывшего губернатора бразильского штата Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрала о скупке голосов членов МОК при выборе города, принимавшего игры летней Олимпиады 2016 года. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

Бубка также сообщил, что пятый президент Международной Ассоциации легкоатлетических федераций Ламин Диак никогда не связывался с ним по поводу голосования на выборах.

«Господин Диак никогда не связывался со мной по поводу моего голосования на выборах принимающем городе на Олимпийских играх 2016 года. Мои адвокаты напишут господину Диаку, чтобы попросить его объяснить обвинения господина Кабрала, который в своих показаниях ошибочно утверждает, что господин Диак мог обеспечить мой голос», - написал он.

Он также добавил, что проинструктирует своих адвокатов использовать все имеющиеся в их распоряжении законные средства и сохранить все его права.

Ранее бывший губернатор бразильского штата Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал сознался в подкупе голосов членов Международного олимпийского комитета при выборе города, принимавшего игры летней Олимпиады 2016 года.

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