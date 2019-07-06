Офис Президента вернул в ГПУ без рассмотрения запрос по заявлениям Мендель

У Генеральной прокуратуры не было законных оснований требовать от Офиса Президента опровержения или подтверждения публичных заявлений пресс-секретаря главы государства. Об этом говорится в сообщении Официального интернет-представительства Президента Украины.



«Порядок получения документов закреплен в главе 15 УПК Украины “Временный доступ к вещам и документам”. При этом статья 159 УПК Украины устанавливает, что такой временный доступ возможен исключительно на основании постановления следственного судьи. В связи с этим письмо и запрос, поступившие в Офис Президента, возвращены Генпрокуратуре без рассмотрения», - говорится в сообщении.



Отмечается, что основанием для направления запроса об истребовании документов является расследование следователем уголовного производства. Порядок расследования, согласно статье 1 УПК, определяется только уголовным процессуальным законодательством.



Таким образом, отмечают в Офисе Президента, для осуществления каких-либо действий (в частности истребования документов) следователь должен руководствоваться конкретной нормой УПК, а ссылка на статью 93 УПК Украины как законное основание для сбора доказательств является ошибочным.



Ранее Генпрокуратура направила в Офис Президента запрос из-за отказа его пресс-секретаря Юлии Мендель свидетельствовать на допросе.