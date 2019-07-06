Меджлис ждет от Зеленского изменения статуса Крыма

В Меджлисе крымскотатарского народа ждут от президента Зеленского изменения на законодательном уровне статуса автономии полуострова на Крымско-татарскую территориальную автономию. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» рассказал заместитель председателя Меджлиса Ильми Умеров.



«Мы ждем понимания. Нам кажется, что на сегодняшний день он достаточно мало знает проблему крымских татар, пути его решения и необходимость решения этих вопросов. Основной вопрос, относительно которого у нас будут переговоры – это изменения в статью 10 Конституции Украины для того, чтобы изменить статус Крыма с непонятной территориальной автономией на крымско-татарскую территориальную автономию», - сказал он.



Умеров также сообщил, что Меджлис планирует предложить в список партии «Слуга народа» около 10 представителей крымско-татарского народа.



«Мы в этом году впервые пошли на диверсификацию. Мы всегда договаривались с одной политической силой, поддерживали ее. В этот раз, учитывая, что наш электорат остался в Крыму, у нас есть только авторитет, мы решили выдвинуть в нескольких политических партиях, цели и задачи которых не противоречат нашим и думали в партию «Слуга народа», но встреча не состоялась», - сказал он.



По его словам, представители Меджлиса есть в партии «Европейская солидарность», «Сила и честь» и «Украинская стратегия».



Всего выдвинуто шесть человек, ожидают, что 3 или 4 станут депутатами.