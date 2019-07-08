В Луганской области из-за обстрела повреждена три дома

Фото: Facebook / гуманитарная миссия «Пролиска»

В результате обстрела три дома были повреждены Екатериновка по улице Тимирязева в селе Екатериновка Луганской области. Об этом сообщает гуманитарная миссия «Пролиска» на странице в Facebook.



По данным миссии обстрел произошел 7 июля в пять часов утра, по улице Тимирязева разорвалось 29 снарядов калибра 120 мм.



От осколков и ударной волны повреждена кровля, стены, остекление, нарушен фундамент. Возле каждого пострадавшего дома перебиты линии электропередач.



Отмечается, что пострадавших нет.

Фото: Facebook / гуманитарная миссия «Пролиска»