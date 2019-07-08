«Болезнь изменила его»: в ПЦУ прокомментировали интервью Филарета «России 24»

Патриарх Филарет заболел, а болезнь сделала его фактическим союзником Москвы в борьбе против Томоса. Так заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископ Евстратий Зоря прокомментировал интервью патриарха Филарета российскому телеканалу «Россия 24», передает «Громадське».



«Болезнь изменила его до неузнаваемости. Внешне вроде бы все осталось привычным. Но я не могу себе даже представить, чтобы наш Патриарх давал интервью кремлевским пропагандистам, зная, для чего оно им нужно — чтобы дальше разрушать Украину. Болезнь сделала его фактическим союзником Москвы в борьбе против Томоса», — отметил Зоря.



Он напомнил, что полгода назад митрополиту Епифанию вручили Томос и тогда вместе со всеми патриарх Филарет благодарил Вселенского Патриарха и президента Петра Порошенко за большой труд.



Он привел цитату Филарета: «Когда я выйду из ПЦУ, то у Епифания отберут томос, он будет никем, а я — буду патриархом», и добавил, что «это мог сказать другой человек, но не наш патриарх».



Накануне Филарет дал интервью «России 24», где раскритиковал томос и ПЦУ.