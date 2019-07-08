Туск заверил, что ЕС не признает паспорта РФ на Донбассе. Призвал Москву выполнять «Минск»

Президент Европейского Совета Дональд Туск выразил уверенность, что Минские соглашения сейчас должны выполняться всеми сторонами, особенно Россией.



На пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве Туск отметил, что Евросоюз готов и дальше поддерживать Минские соглашения, которые предусматривают и непризнание выдачи российских паспортов жителям неподконтрольной территории Донбасса.



Он отметил, что Брюссель готов рассмотреть дальнейшие варианты, в том числе непризнание таких российских паспортов.



«Абсолютно четко понятно, что Минские соглашения сейчас требуют, как никогда, полного выполнения всеми сторонами, Россия несет особую ответственность в этой связи», — добавил Туск.