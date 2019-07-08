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Зеленский отказался назвать оружие, которое планирует закупить у США

08 июля 2019, 18:57

Зеленский отказался назвать оружие, которое планирует закупить у США

Президент Владимир Зеленский отказался называть наименование вооружения, которое Украина намерена закупить у Министерства обороны США.

«Я пока еще не могу разглашать этот вопрос. Придет время», — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве 8 июля, отвечая на вопрос о том, какое вооружение Украина закупит у США.

7 июля временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор сообщил, что Украина впервые обратилась с запросом приобрести военное оборудование через программу продажи Минобороны США.

27 июня Сенат США одобрил военный бюджет на 2020 год, предусматривающий военную помощи Украина стоимостью 300 млн долларов, что на 50 млн долларов больше, чем в 2019 году. Окончательный проект бюджета еще должен утвердить Конгресс США.

ТЕМЫ

Прочее
Украина-США

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