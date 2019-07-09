«ДНР» планирует запуск поездов в Россию в этом году

В группировке «ДНР» планируют, что в 2019 году будет запущено железнодорожное сообщение с городами Россиии.



Как заявил «министр транспорта ДНР» Дмитрий Подлипанов в интервью сепаратистскому ресурсу «Все о ДНР», сейчас совместно «с российскими коллегами» прорабатывается данная возможность.



«При успешном исполнении всех запланированных мероприятий и соблюдении условий договоренностей запуск железнодорожного сообщения с Россией планируется открыть в текущем году», — отметил он.



По словам Подлипанова, на данный момент проводится работа по подготовке персонала, а также материальной базы для осуществления пассажирских перевозок.



На данный момент из подконтрольных «ДНР» городов ходит поезд до приграничной российской станции «Успенская».