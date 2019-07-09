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В «ДНР» заговорили о повышении тарифов на ЖКХ

09 июля 2019, 13:55

В «ДНР» заговорили о повышении тарифов на ЖКХ

Так называемое правительство группировки «ДНР» приступило к анализу финансового состояния жилищно-коммунального хозяйства для решения вопроса о возможном повышении тарифов. Об этом заявил глава «ДНР» Денис Пушилин передает сепаратистский ресурс ДАН.

По его словам, после проведения анализа будет принято «какое-то взвешенное решение» по изменению тарифов по оплате услуг ЖКХ. Он пообещал, что это произойдет «не сегодня и не завтра».

«Конечно же, это не должно быть в ущерб нашим гражданам, будем находить какие-то решения», — добавил Пушилин.

Он подчеркнул, что решение о целесообразности повышения тарифов будет принято по итогам «детальной проработки вопроса повышения тарифов с учетом возможностей жителей и потребностей сферы ЖКХ».

По словам Пушилина, тарифы на жилищно-коммунальные услуги не менялись с 2014 года.

ТЕМЫ

Организации
ДНР
Люди
Денис Пушилин
Места
Донецк
Прочее
Тарифы

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