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«Почему не обратился к куму и не остановил войну?». Мэр Мариуполя раскритиковал Медведчука

09 июля 2019, 15:17

«Почему не обратился к куму и не остановил войну?». Мэр Мариуполя раскритиковал Медведчука

Мэр Мариуполя и кандидат в депутаты Верховной Рады от партии «Оппозиционный блок» Вадим Бойченко раскритиковал оппонентов из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в эфире «Маиупольского ТВ».

В частности, он упомянул главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.

«Где был господин Медведчук, почему он не договаривался о мире в 2014-2015 годах? Почему он возник сейчас? Вслушайтесь в слова президента: где он был пять лет? Почему он не обратился к своему куму [президенту России Владимиру Путину] и не остановил войну? Потому что не было выборов. Сегодня есть выборы и он хочет войти в Верховную Раду», — подчеркнул Бойченко.

Досрочные парламентские выборы пройдут 21 июля.

ТЕМЫ

Люди
Виктор Медведчук Вадим Бойченко
События
Парламентские выборы 2019
Организации
Оппозиционный блок Оппозиционная платформа

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