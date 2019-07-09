«Почему не обратился к куму и не остановил войну?». Мэр Мариуполя раскритиковал Медведчука

Мэр Мариуполя и кандидат в депутаты Верховной Рады от партии «Оппозиционный блок» Вадим Бойченко раскритиковал оппонентов из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в эфире «Маиупольского ТВ».



В частности, он упомянул главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.



«Где был господин Медведчук, почему он не договаривался о мире в 2014-2015 годах? Почему он возник сейчас? Вслушайтесь в слова президента: где он был пять лет? Почему он не обратился к своему куму [президенту России Владимиру Путину] и не остановил войну? Потому что не было выборов. Сегодня есть выборы и он хочет войти в Верховную Раду», — подчеркнул Бойченко.



Досрочные парламентские выборы пройдут 21 июля.