Bellingcat: «Зенитчик ДНР» Цемах может стать главным свидетелем в деле MH17

Недавно задержанный Службой безопасности Украины бывший командир ПВО группировки «ДНР» Владимир Цемах может быть причастен к крушению авиалайнера «Боинг» рейса MH17 в Донецкой области и быть свидетелем этих событий. Об этом говорится в свежем докладе исследовательской группы Bellingcat.



В материале отмечается, что в интервью в 2015 году Цемах заявил, что помогал спрятать «Бук» и членов его экипажа. Если эти данные подтвердятся, Цемах может стать основным свидетелем или даже подозреваемым по обвинению в соучастии и покрытии преступления.



Bellingcat указывает на наличие подтверждений того, что Цемах командовал подразделением ПВО в то время, когда был сбит MH17. Исследователи нашли страницу Цемаха в российской соцсети «Одноклассники», из которой видно, что боевик служил в подразделении противовоздушной обороны, по крайней мере, 24 августа 2014 года. На фотографиях, загруженных в этот день, его можно увидеть с зенитной пушкой ЗУ-23 на транспортном средстве.

Недавно стало известно, что украинские спецслужбы задержали и вывезли из неподконтрольного Снежного Владимира Цемаха.



В одном из архивных видео Цемах признавался, что «что-то прятал». СМИ предполагают, что речь идет о «Буке».