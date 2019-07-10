Кремль не ведет переговоры по освобождению украинских моряков в РФ и Вышинского в Украине

Никаких изменений ситуации с удерживаемыми лицами в России и в Украине, на данный момент нет, Кремль переговоров на эту тему не ведет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».



«Ситуация с удерживаемыми лицами — эта тема затрагивается на Контактной группе [в Минске], но пока мы видим, что результатов нет», — сказал спикер российского президента.



На вопрос, ведет ли Кремль переговоры по поводу освобождения украинских моряков, находящихся в России, и журналиста Кирилла Вышинского — в Украине, Песков ответил: «Нет».



Он напомнил, что «были определенные обращения российской стороны, нотная переписка». «Пока большего не происходит», — подчеркнул Песков.



Представитель Кремля пояснил, что речь идет «в целом о ситуации с удерживаемыми лицами».

Руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, которого подозревают в государственной измене, задержали в Киеве 15 мая 2018 года в результате проведения СБУ обыска в офисе издания.



24 мая трибунал ООН обязал Россию освободить 24-х украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2019 года. Москва отказалась выполнять решение.