Трибунал ООН обязал Россию освободить 24-х украинских моряков

Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 моряков Военно-морских сил Украины, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Российская Федерация должна немедленно освободить украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яни Капу" и вернуть их Украине», — говорится в решении трибунала, которое зачитал в Гамбурге судья Джин-Хен Пайк.



За это решение проголосовали 19 судей, один судья — Руслан Колодкин (РФ)— против.



Также аналогичным голосованием было принято решение в отношении того, что «Российская Федерация должна немедленно освободить 24 задержанных украинских военнослужащих и позволить им вернуться в Украину».



В свою очередь, в МИД РФ заявили, что инцидент по захваченным морякам не входит в юрисдикцию Международного трибунала ООН по морскому праву, а Конвенция ООН по морскому праву не может быть задействована при разрешении спора.

25 ноября 2018 года украинские корабли и рейдовый буксир планово вышли из порта Одессы в порт Мариуполя. Во время этой задачи российское судно протаранило украинский буксир и повредило его. При выходе из Керченского пролива российские судна обстреляли и захватили украинские корабли у Керченского пролива. Всего на трех суднах были 24 украинских военных, двое из них служащие СБУ. Трое из них получили ранения.



ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем плененным украинским морякам обвинение в «незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения» (ч. 3 ст. 322 УК РФ).