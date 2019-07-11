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Зеленский предложил расширить люстрацию на Порошенко, депутатов и чиновников с 2014 года

11 июля 2019, 15:02

Зеленский предложил расширить люстрацию на Порошенко, депутатов и чиновников с 2014 года

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает законопроект по расширению действия закона об очищении власти (люстрации) на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

«Нами наработан законопроект о расширении норм закона "Об очищении власти". Предлагаю в перечень должностей, попадающих под люстрацию, добавить: президента Украины, всех народных депутатов Украины, председателя Верховной Рады, членов правительства, генерального прокурора, главу СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, глав Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководство оборонных предприятий, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года», — сказал Зеленский в видеообращении.

«Хочу поделиться тем, что наболело. Менее, чем два месяца в должности, особенно после последних поездок по стране, ощущение одно — просто не хватает цензурных слов», — сказал президент.

По его словам, он ежедневно общается с чиновниками разных уровней и понимает — это «безнадежный диагноз».

Зеленский рассказал,«Бело-синие, красно-белые, оранжевые, бордовые, розовые — на самом деле они все одной масти. Им всем фиолетово!» — считает глава государства.

Зеленский также задается вопросом, для чего нужны народные депутаты, которые оставляют депутатскую неприкосновенность, узаконивают незаконное обогащение, просто не ходят на работу; для чего нужно министры, которые «рассказывают, что украинцы слишком много едят», которые «строят дороги только в собственном Фейсбуке и рожают детей в Америке», которые «угробили здоровье нации и рассказывают о вреде вишневых косточек».

«Для чего нужны прокуроры, которые могут посадить только собственную печень? Для чего министр экономики времен Януковича называет граждан "ублюдками", выбивает из рук телефоны и обещает "дать им по морде"?!» — продолжает президент.

По егословам, он каждый день «ломает голову — что с ними сделать?».

«Может, обменять их всех на наших пленных? А может, одеть в бракованные бронежилеты, которые они закупили, и отправить на передовую? Думаю, наименьшее, что можно сделать сейчас, — навсегда лишить их всех возможности участвовать в управлении государством», — считает президент.

Он подчеркнул: «Нас обвиняют, что мы хотим отменить люстрацию. Чтобы все поняли, что мы не собираемся отменять люстрацию — мы предлагаем ее усилить».



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