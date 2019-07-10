«Выйди отсюда!». Зеленский выгнал чиновника из зала

Президент Украины Владимир Зеленский выгнал из зала заседаний секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунко. Прямую трансляцию из Борисполя Киевской области вел телеканал «112 Украина».



Во время заседания речь зашла о Бориспольской центральной районной больнице. Зеленский поставил задачу мэру города завершить ее ремонт к 2020 году.



«Мы заехали в вашу бориспольскую больницу, которая, как мне сказали, стратегического значения. Я увидел ремонт стратегического значения, условия, в которых находятся наши люди, рядовые украинцы. А потом увидел ваш здесь ремонт — это же городской совет. Наверное, важнее, чем главная бориспольская больница, ведь тут и ремонт лучше, и люди сидят в лучших условиях», — отметил Зеленский.



Обращаясь к Годунко, президент сказал: «Когда очень много кричат, я всегда прошу найти в интернете что-то о человеке, который очень много кричит».



После этого Зеленский зачитал со смартфона информацию СМИ о том, что у Годунко есть судимость за разбойное нападение соединенное с нанесениям тяжких телесных повреждений.



«Ярослав Николаевич, это вы? Выйдите отсюда. Выйди отсюда! Разбойник ты! Плохо слышишь меня? Я вас спрашиваю, это вы? Выйдите, пожалуйста», — сказал Зеленский.



После этого чиновника под руку вывел охранник.



«Иди гуляй, господи» — сказал во время словесной перепалки с Годунко Зеленский.



