Путин готов обсудить расширение «нормандского формата» после выборов в Украине

Обсуждать расширение «нормандского формата» можно будет после проведения парламентских выборов в Украине, заявил президент России Владимир Путин. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Мы не отказывались ни от одного из переговорных форматов, в том числе от расширения «нормандского формата. Однако о чем-либо можно будет говорить после проведения парламентских выборов (в Украине)», — сказал Путин.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести в Минске переговоры о Крыме и Донбассе. Он также предложил привлечь ко встрече лидеров США, Великобритании, Франции и Германии.



В Кремле заявили, что рассмотрят предложение Зеленского о встрече.



Встреча в «нормандском формате» запланирована на 12 июля.