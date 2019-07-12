У Путина оценили его первый разговор с Зеленским

Первый телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина был ознакомительным и носил «прагматичный характер». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНИАН.



«Что касается атмосферы разговора — это был первый разговор, ознакомительный, двух президентов. Вы знаете, что они первый раз общались по телефону. Ранее каких-то контактов между ними не было. Разговор носил прагматичный характер», — отметил он.



Спикер президента РФ подчеркнул, что работа «по всем удерживаемым лицам» будет продолжена на экспертном уровне.



На вопрос, с какой фразы начал разговор Зеленский, Песков ответил, что это надо адресовать украинским визави. «Путин начал разговор словами «Здравствуйте», — сказал Песков, добавив, что разговор длился 20 минут.



При этом он отметил, что нет конкретного понимания, когда может состояться следующий разговор двух президентов.



Песков добавил, что разговор был согласован «весьма оперативно». «Здесь, собственно была бы инициатива, с техническим согласованием никаких проблем нет», — подчеркнул пресс-секретарь.



На вопрос журналиста, остался ли Путин доволен этим разговором, Песков ответил: «Вряд ли можно обсуждать какие-то эмоциональные оттенки и тональности, не для этого был разговор. Сам факт первого общения президента России и Украины очень важен».