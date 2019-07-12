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Возвращенный в переговоры по Донбассу Бессмертный еще не говорил с Зеленским

12 июля 2019, 18:40

Возвращенный в переговоры по Донбассу Бессмертный еще не говорил с Зеленским

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный еще не был представлен президенту Владимиру Зеленскому. Об этом он сообщил в эфире «Радио НВ» вечером 12 июля.

«Так как мне сообщили, то, возможно, на днях меня представят президенту и 16-го я должен отбыть в Минск. Сейчас я готовлюсь к этому», — сказал Бессмертный в интервью «Радио НВ» в пятницу.

По словам Бессмертного, распоряжение президента о его назначении было опубликовано без его предварительного согласия.

Он также признал, что за его возвращение в политподгруппу по Донбассу ходатайствовал представитель Украины в ТКГ, второй президент Леонид Кучма.

Заседание ТКГ запланировано на 17 июля.

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