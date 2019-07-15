Суд по делу Вышинского в Киеве перенесли на 19 июля

Заседание Подольского районного суда Киева по делу в отношении главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского перенесено на пятницу, 19 июля. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



Такое решение суд принял на сегодняшнем заседании ввиду того, что один из судей находился в совещательной комнате по другому делу.



Начало заседания 19 июля запланировано на 15:00.

Руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года в результате проведения СБУ обыска в офисе издания. Ему было предъявлено обвинение в государственной измене.