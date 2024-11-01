Украина прекращает транзит российского газа в Европу. Россия пугает последствиями, но катастрофы точно не будет

Паутина «Газпрома» в Европе. Иллюстрация: Артем Марков \ Заборона

Срок действия пятилетнего соглашения о транзите российского газа через Украину в Европу истекает 31 декабря 2024 года. И Киев решительно заявил о намерении не продолжать сотрудничество с «Газпромом». Десятилетиями украинская газотранспортная система (ГТС) была ключевой артерией для поставок голубого топлива в Европейский Союз, оставаясь критически важной даже после запуска РФ альтернативных маршрутов.



Прекращение транзита неизбежно повлияет на европейский энергетический рынок, учитывая, что некоторые страны все еще частично зависят от российского газа. Это может спровоцировать колебания цен на энергоносители и иметь экономические последствия как для Европы, так и для Украины. Однако эксперты не прогнозируют катастрофических сценариев для населения в отопительный сезон.



Зато Россия может потерять значительные финансовые поступления, которые ранее направлялись на поддержку военных действий. О потенциальных последствиях остановки транзита через Украину и влияние этого решения на энергетическую безопасность региона — в материале редакторов «Забороны» Светланы Гудковой и Евгении Костиной.

«Качай или плати» вместо «бери или плати»

Первый же логичный вопрос: почему Украина не разорвала контракт еще в феврале 2022 года, после полномасштабного вторжения? А все потому, что Киев должен был выполнять свои контрактные обязательства перед европейскими партнерами.



«Деньги, которые Нафтогаз получает от Газпрома, не покрывают наших расходов на организацию этого транзита, ведь Газпром не платит полную цену почти с начала полномасштабного вторжения. И наш денежный поток по этой операции постоянно отрицательный», — пояснил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.



Еще в 2019 году, до подписания крайнего контракта, по расчетам Оксфордского Института Энергетических Исследований, «Газпрому» не хватало совсем немного, чтобы обходиться без транзита через Украину даже без Северного потока-2. Этот дефицит мощностей монополист перекрыл бы за счет хранилищ газа в Европе и поставок сжиженного газа с терминала на Ямале. Рональд Рейган, кстати, выступал против строительства Ямальского трубопровода в 1980-х годах, обеспокоенный рычагами влияния, которые он предоставит СССР над Европой. Его опасения были предусмотрительными.

Впрочем, в результате длительных трехсторонних переговоров Украина, РФ, Европейский Союз 30 декабря 2019 года все же подписали контракт:

на пять лет с возможностью его пролонгации еще на 10 лет на аналогичных условиях;

минимальные гарантированные объемы прокачки — 65 млрд куб. м газа на первый год и 40 млрд куб. м — на следующие четыре года. При этом фактические объемы могут быть выше.

«Контракт на транзит по принципу 'качай или плати' на пять лет — незаурядное событие. Это первый раз в истории Украины, когда Газпром заключил контракт на транзит по европейскому принципу 'качай или плати', — комментировал условия тогдашний исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, — До этого времени только закупки газа у Газпрома покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России, принципом 'бери или плати'».



То есть принцип «качай или плати» обязывает российского поставщика в любом случае платить за указанные в соглашении объемы прокачки, независимо от фактических объемов. По принципу «бери или плати» уже Украина должна была платить независимо от того, потребила она газ или нет.

Украинская ГТС готова к остановке транзита

Контракт 2019 года также предусматривал процедуру анбандлинга, то есть процесса юридического и операционного отделения от «Нафтогаза» функции транспортировки газа. Теперь технической эксплуатацией ГТС занимается ООО «Оператор ГТС Украины».



РФ ведет открытую войну в Украине с 2014 года, поэтому подписание последнего контракта дало время «Оператору ГТС Украины» подготовиться к процедуре отказа от услуг РФ. К тому же остановки Москвой в ручном режиме транзита через Украину в 2006 и 2009 годах позволили отработать определенные алгоритмы. По ним газотранспортная система будет переориентирована на обеспечение первоочередных потребностей украинцев.



«Без транзита ГТС может перейти в реверсный режим работы и транспортировать газ из подземных хранилищ, которые у нас преимущественно расположены на Западе Украины, на Восток. То есть проблем с обеспечением топлива всех регионов не будет. Но поскольку это внепроектный режим, могут возникать сложности с ослаблением давления в системе. Чтобы этого избежать, нужно поддерживать давление путем большего использования газоперекачивающих агрегатов и увеличить объем газа в подземных хранилищах», — объясняет в комментарии «Забороне» директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Данные: AGSI+. Инфографика: Заборона

Отопление будет, но цена на газ увеличится

Остановка транзита никак не повлияет на прохождение отопительного сезона в Украине в 2024–2025 годах. По состоянию на середину октября в газохранилищах накоплено 12,2 млрд куб. м газа. Это при том, что в течение предыдущего отопительного сезона из подземных хранилищ (ПХГ) было отобрано 8,5 млрд куб. м, из которых использовано 6,7 млрд кубометров.



Украина управляет ПХГ общей мощностью более 30 млрд куб. м, что является третьим самым высоким показателем в мире, а Бильче-Волицко-Угерское хранилище является крупнейшим в Европе. 80% мощностей находится на западной границе. Удобство логистических процессов делает хранение природного газа выгодным как для украинских компаний, которые работают с трансграничной транспортировкой, так и для иностранных трейдеров.

Данные: независимый аналитический центр Bruegel

Поэтому, газотранспортная система и без транзита будет доставлять газ потребителям. Единственная проблема, которая может возникнуть — российские ракетные атаки по газотранспортной инфраструктуре.



Но и здесь у украинской власти уже есть план работ на все экстренные случаи, уверяет председатель правления Ассоциации «Нефть и газ Украины» Андрей Закревский.



«Даже при массированной ракетной атаке, если погаснет все, у власти есть определенные планы работ, чтобы украинцы зимой были с теплом и светом. Я являюсь одним из членов группы при СНБО, которая разрабатывала этот план, и могу заверить, что мы готовы к любому развитию событий», — уверяет эксперт в комментарии «Забороне».



Почему с газовой инфраструктурой немного легче, чем с энергетической? Во-первых, оборудование газохранилищ, газокомпрессорных станций не настолько уникальное и дорогостоящее, как, например, трансформатор напряжением 750 кВ. Во-вторых, в результате нулевого транзита 80% ГТС становятся донорами для 20%.



«Конечно, просто не будет, но большинство потребителей Украины даже не заметят каких-то сбоев. Хотя для этого будет сделано очень много работы», — успокаивает Закревский.



Впрочем, потребители могут почувствовать последствия в кошельках. Россия платила за транзит, и по действующему контракту Украина должна была получить около 7 млрд долларов доходов. Часть этих средств распределялась на обслуживание газотранспортной инфраструктуры. Поэтому в случае непродления контракта финансирование будет возложено на потребителей, считает Владимир Омельченко.



«Конечно, в первую очередь финансовые проблемы коснутся Нафтогаза, как компании, которая заключала контракт. Оператор ГТС получал свою долю как эксплуатирующая компания. Чтобы компенсировать эти потери, видимо, придется повышать тариф на газ для населения», — говорит эксперт.

Ненадежность Украины как транзитера

Здесь важно отметить, что долгое время тарифы на газ в Украине были ниже рыночных. И это одна из причин убыточности профильных государственных компаний Группы Нафтогаз. Отсюда же, в свою очередь, и проблемы в прошлом с оплатами импортных поставок и накопление долгов, которые формировались и из-за драконовских условий каждого контракта.



Поэтому все основные стороны по транзиту российского газа в Европу в разное время ссылались на риски поставки и/или транзита, чтобы поддержать переговорные позиции или для оправдания своих действий. Это и отношения ЕС с РФ, и цены, и условия хранения.



Соответственно, европейские компании, которые закупали значительные объемы российского газа, оставались сторонниками диверсификации транзита. Это было продемонстрировано в сентябре 2015 года акционерным соглашением между Shell, Uniper, BASF, Engie, OMV и Газпромом для строительства Nord Stream 2. Проект был завершен в сентябре 2021 года, но так и не был введен в эксплуатацию. Германия остановила процесс утверждения 22 февраля 2022 года, за два дня до полномасштабного вторжения России в Украину, когда Россия признала «Л\ДНР».



НАК «Нафтогаз Украины» годами требовал регулярных миллиардных субвенций из государственного бюджета. После победы Революции Достоинства и приходом в компанию новых менеджеров ситуация кардинально изменилась. Уже по результатам 2016 года Группа Нафтогаз стала крупнейшим налогоплательщиком (12% поступлений в госбюджет).



Кроме того, украинская сторона выиграла несколько судов на миллиарды долларов — иски, в частности, касались нарушения контрактов на транзит, цен и незаконной экспроприации активов в оккупированном Крыму.

У Европы было время на подготовку

До 2022 года «Газпром» ежегодно поставлял в ЕС около 150-155 млрд куб. м газа, из которых 90 млрд куб. м — транспортировано через украинскую газотранспортную систему в 2019 году. Это был последний год действия старого контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом». После подписания нового пятилетнего соглашения объемы транзита сократились вдвое.



Полномасштабная война России против Украины еще больше повлияла на этот процесс, уменьшив транзит более чем на четверть — до 15 млрд куб. м в 2023 году и до 10 млрд куб. м — за первые восемь месяцев 2024 года.

Данные: Европейская сеть операторов ГТС ENTSOG

Это стало возможным благодаря активной диверсификации поставок природного газа в европейские страны. Отказавшись от значительных объемов российского трубопроводного газа после начала большой войны, Европа частично заменила его российским сжиженным газом (СПГ), поставляемым танкерами. С учетом СПГ на Россию приходится 15% европейского газа, 30% ЕС получает из Норвегии, 19% приходится на СПГ из США. Евросоюз заявляет, что хочет полностью избавиться от газа из РФ до 2027 года.



Однако есть государства, которые больше зависели от украинского транзита — Венгрия, Словакия, Чехия и Австрия. Но сохраняется ли до сих пор эта зависимость?

Австрия

Исторически газовая сеть Европы строилась для транспортировки газа с востока на запад.



Из-за ограничения пропускной способности газотранспортных коридоров во многих регионах Европы невозможно обеспечить транспортировку значительных объемов газа с запада на восток или от моря до центральной части континента.



За исключением строительства Baltic Pipe, которая обеспечила доступ Польши и Дании к норвежскому газу, крупнейшие проекты последних лет осуществлялись Газпромом (Северный поток, Турецкий поток). Целью было обойти ограничения Третьего энергопакета ЕС, чтобы сохранить фрагментацию европейского рынка и его зависимость от российского газа.



Для достижения этой цели РФ вложила несколько десятков миллиардов долларов в строительство избыточных газопроводов, которые позволяли обойти страны Восточной и Центральной Европы и поставлять большинству европейских стран отдельно друг от друга. При этом Газпром избегал подключения новых газопроводов к существующей европейской сети и стремился доставить свой газ как можно ближе к конечным потребителям, не открывая конкурентам доступа к этим рынкам.

Данные: Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны

Образованный таким образом изолированный от альтернативных поставщиков регион с центром Баумгартене требует около 90 млрд куб. м газа в год, что соответствует 2/3 поставок российского газа в Европу. Параллельно с этим Газпром приобрел основные хранилища газа в этом регионе, ограничив таким образом возможности накопить газ из альтернативных источников в течение периода закачки.



В феврале 2022 года Австрия импортировала 79% своего газа из России. В 2024 году средняя общая доля российского газа в австрийском импорте составляла 90%. Газ «Газпрома» поступает в Австрию по долгосрочному контракту (действует до 2040 года) с местной энергетической компанией OMV, на эти поставки, по данным Bloomberg, приходится около половины всего экспорта «Газпрома» в ЕС. Страна, как и другие члены Евросоюза, намерена полностью отказаться от российского газа к 2027 году.

Венгрия

Венгрия в основном получает тот же российский газ через «Турецкий поток», и в будущем ожидается увеличение импорта по этому маршруту. Также Будапешт заключил краткосрочные контракты на импорт сжиженного природного газа с Турцией. А увеличение транспортных возможностей сжиженного природного газа, поступающего из хорватского порта, может еще больше усилить безопасность поставок страны, отмечают аналитики венгерского Института «Макроном».



Так что, как минимум, на грядущий отопительный период венгры обеспечены.

Чехия

Остановка транзита не должна иметь никаких последствий для отопительного сезона и в Чехии, рассказывает «Забороне» чешский аналитик Ассоциации международных вопросов Павел Гавличек.



«Чехия много инвестировала, чтобы полностью отказаться от российского газа. Еще в феврале 2022 года страна зависела от российского голубого топлива более чем на 90 %, а за год эта зависимость упала до менее чем 5 %. И на самом деле мы больше не нуждаемся в российском природном газе», — говорит он.



Еще с 2023 года Прага получает природный газ из Норвегии, а сжиженный газ — морем через Бельгию и Нидерланды. Правда, за последние несколько месяцев наблюдался резкий рост поставок российского природного газа из-за его более низких цен по сравнению с тем, что импортируется через терминал СПГ в Нидерландах, отмечает Гавличек.



По его мнению, самая большая проблема все же заключается в зависимости от российского газа других стран Центрально-Восточной Европы, а именно Австрии и Словакии. Хотя Австрия все еще получает значительную часть своего газа через Украину, она может импортировать газ из Германии и Италии. Последняя же получает большую часть газа из Алжира (Транссредиземноморский трубопровод) и Ливии (Greenstream).

Данные: Европейская сеть операторов ГТС ENTSOG

Словакия

У Словакии тоже нет проблем, убежден шеф-редактор профильного словацкого издания Energie Portal Радован Поточар. По его словам, правительство Украины информировало о решении остановить транзит российского газа еще с лета 2023 года. Поэтому словацкие поставщики имели относительно достаточно времени для поиска альтернативных источников.



«Словакия может получать газ с западного, северного и южного направлений, поэтому страна не зависит от маршрута через Украину и, соответственно, от российского газа. Альтернативные маршруты относительно дороже, чем транзит через Украину, что означает дополнительные расходы. Однако сам газ как товар из США, Катара и других источников в целом не дороже российского. Откуда бы ни поступал газ, его цена зависит от рыночных цен», - объясняет он в комментарии «Забороне».

Данные: GIE AGSI. Инфографика: Заборона

Цена на газ в Европе вырастет, но не из-за остановки транзита

Сейчас в словацком правительстве еще не решили, какими будут цены на газ в 2025 году и сколько будут платить домохозяйства, отмечает Поточар.



«Один из вариантов — повышение цен на газ для домохозяйств примерно на 30%, другой вариант — правительство будет компенсировать это повышение за счет государственных средств, как это было в 2023–2024 годах», - рассказал эксперт.



В то же время, добавляет он, повышение произошло бы независимо от того, прекратит ли Украина свой транзит или нет, ведь оно базируется на биржевых показателях. С другой стороны, прекращение транзита приведет к еще большему повышению конечной цены.



«Хотя основная причина роста цены заключается в рынке акций и ценах на сырье, политики, включая нынешних лидеров правительства, могут быть склонны представлять это как следствие прекращения транзита», — считает Поточар.



К сожалению, этим будут манипулировать и пророссийская власть Венгрии, и оппозиция в Чехии, добавляет Павел Гавличек.



«Социально-экономические аспекты особенно чувствительны в предвыборный период, в который мы вступаем через несколько месяцев [всеобщие парламентские выборы ожидаются в октябре 2025 года], поэтому это может создать пространство для злоупотреблений со стороны популистских и антисистемных сил страны», — говорит аналитик.

Транзит через Украину можно сохранить?

Одним из вариантов продолжения транзита из России через Украину могут стать прямые договоры европейских компаний о поставках газа как с «Газпромом», так и с украинской стороной. В этом случае компании будут забирать газ на российско-украинской границе и самостоятельно договариваться с Киевом о его прокачке дальше на запад.



Другой вариант — европейские компании будут закупать азербайджанский газ, который затем будет транспортироваться через территорию России и Украины в Европу. Однако пока не существует прямого газопровода из Азербайджана в Украину.



«Поэтому Баку здесь выступит в роли фирмы-прокладки: азербайджанцы перекупят газ у России, заключат соглашение на транзит с Украиной и будут его перепродавать в Европу как азербайджанский. Это достаточно опасная схема, ведь Азербайджан является достаточно крепким союзником РФ», — отмечает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.



Есть еще и третий вариант. Украина предлагает альтернативу традиционному транзиту: хранение газа в украинских ПХГ с последующим использованием владельцем по своему усмотрению. Это предложение сделано и Азербайджану, и Словакии.



По схеме Азербайджан мог бы закачивать газ в украинские хранилища и продавать его на европейском рынке в зависимости от спроса. Словакия могла бы покупать газ на границе, хранить его в Украине и использовать при необходимости. Такая схема юридически будет считаться не транзитом, а реэкспортом газа из Украины.

Газовый хаб в Украине

Газотранспортная система Украины является очень ценным активом, который не хотелось бы терять. Но не транзитом единым, ведь уже давно говорят о возможности превратить Украину, которая имеет самое большое газохранилище в Европе, в газовый хаб.

Карта газовой инфраструктуры Украины и основных мест добычи газа. Данные Оператора ГТС Украины. Обратите внимание, что карта составлена в 2020 году, соответственно, серым цветом обозначены территории, находившиеся под оккупацией на тот момент

«Это золотое дно. Если на транзите мы зарабатывали 800 млн долларов в год, может, до одного миллиарда, то на хранилище мы можем зарабатывать от 6 до 12 млрд долларов в год», - заявляет председатель правления Ассоциации „Нефть и газ Украины“ Андрей Закревский.



В Кремле прекрасно это понимают, поэтому и осуществляют атаки по газотранспортной системе.



«Удары россиян никак не отражаются на работе ГТС и самих хранилищ, потому что они находятся глубоко под землей. Враг разбивает верхнюю инфраструктуру, которая довольно быстро восстанавливается, и это значительно дешевле, чем эти удары стоят для самой России [ориентировочно $15 млрд]. Но зачем они это делают? Россияне хотят представить Украину как ненадежного партнера, который не может обеспечить безопасность хранилищ. Но мы должны объяснить, что это не так, и газохранилища находятся в полной безопасности, поскольку они под землей», — резюмирует эксперт.



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