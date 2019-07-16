В Украине вступил в силу закон о языке

В Украине 16 июля вступает в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Это произошло через два месяца после опубликования документа в газете «Голос Украины».



Закон закрепляет, что единственным государственным и официальным языком в Украине является украинский — и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства.



Публичное унижение или пренебрежение украинским языком будет основанием для привлечения к юридической ответственности. За умышленное искажение украинского языка в официальных документах и ​​текстах или создание препятствий и ограничений в применении украинского языка также предполагается наказание.



Закон обязывает должностных лиц владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей.



Также государственный язык должен использоваться в образовательной сфере и трудовых отношениях, в медицинской сфере, обслуживании потребителей, в публичных мероприятиях, рекламе и других сферах.



Законом предусмотрена организация бесплатных курсов украинского языка для взрослых.



Действие этого закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.



Закон не предусматривает уголовной ответственности за его нарушение. Однако нарушения прав граждан на получение услуг на украинском языке в госучреждениях и определенных законом публичных сферах будут караться штрафами. Максимальная сумма штрафа составит 11 тысяч 900 гривен. Эти нормы начнут действовать через три года.



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