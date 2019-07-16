В Донецке затопило торговый центр и подземную парковку

В Донецке грунтовыми водами затопило неработающий торговый центр «Северный» и подземную автопарковку жилищно-торгового комплекса «Киевский». Об этом сообщает «МЧС» при группировке «ДНР».



Общая площадь подтопленных помещений составляет 4 тысячи 500 квадратных метров, объем подтопления составляет 3 тысячи 200 кубических метров.



Уровень воды в затопленных помещениях - более одного метра.



Отмечается, что спасатели продолжают откачивать воду.

Также о затоплении ТЦ «Северный» сообщал местный видеоблогер.



