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Зеленский рассказал о причинах звонка Путину

17 июля 2019, 21:34

Зеленский рассказал о причинах звонка Путину

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Откровенно с президентом» рассказал о причинах своего звонка президенту РФ Владимиру Путину.

«Все, скажем так, партнеры Украины против даже того, чтобы я позвонил Путину. Я решил позвонить Путину, потому что это вопрос, прежде всего, Украины, вопрос наших граждан. Поэтому мы должны благодарить наших западных партнеров, благодарить всех за поддержку, но должны иметь также свое мнение», - сказал он.

Президент Украины отметил, его «все пугали этим разговором» с Путиным.

«Но говорил я о наших людях. И чего пугаться и бояться, если правда на твоей стороне?» - подчеркнул он.

«Все говорят, не дай бог, если будут прямые переговоры с Россией, то снимутся санкции. Я, честно говоря, этой модели не понимаю. Я был уверен, что санкции вводятся не из-за моего разговора с президентом Российской Федерации, а санкции вводятся из-за того, что у нас забрали Крым и поддерживают временно оккупированные территории», - сказал он.

Зеленский также считает, что если кто-то хочет остановить войну, то обязательно ее остановит.

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