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Зеленский планирует давать второе гражданство этническим украинцам из диаспоры

18 июля 2019, 08:08

Зеленский планирует давать второе гражданство этническим украинцам из диаспоры

Президент Владимир Зеленский хочет предоставлять украинское гражданство этническим украинцам, которые живут за рубежом. Также получить украинский паспорт по упрощенной процедуре смогут люди, права и свободы которых нарушают в их странах.

Как сообщает Офис президента, соответствующие механизмы предоставления гражданства Зеленский поручил разработать министерству иностранных дел.

У Зеленского также прокомментировали подписание президентом России Владимиром Путиным указа об упрощенном порядке предоставления украинцам из Донецкой и Луганской областей российского гражданства.

«Мы понимаем, что он направлен на наших граждан, которые вынуждены проживать на временно оккупированных территориях. Этот шаг создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса, приверженность к которому руководство России неоднократно декларировало», — подчеркнули в офисе главы государства.

17 июля президент России Владимир Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Воспользоваться упрощенной процедурой смогут те граждане, которые находятся на территории России.

24 апреля Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

1 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.

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