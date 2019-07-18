Лях назвал фейком информацию о подготовке ЛГБТ-прайда в Славянске

Мэр Славянска Донецкой области и кандидат в нардепы от «Оппозиционного блока» Вадим Лях опроверг информацию о том, что в городе якобы планируется проведение первого ЛГБТ-прайда. Об этом он сказал в комментарии «Громадському».



Лях отметил, что является организатором «фестиваля семьи» и выступает за «традиционные ценности».



«Я вам так скажу. Мы традиционно в городе Славянск проводим фестиваль семьи. И я всегда говорю, что наш город за традиционные ценности, мы защищаем семью и уже два года проводим такой фестиваль, который пользуется большой популярностью», — заявил он.



Лях подробно рассказал, как проходит праздник: «Это когда в одно из воскресений семейные пары выходят вместе с детьми, идут в колоннах городом, прославляя именно семью».



«Поэтому запускать такие фейки — это удар по имиджу человека, который поддерживает это движение и является организатором таких фестивалей. Я у дома захожу в магазин и ко мне подходит человек и говорит: неужели это правда. То есть, он на полном серьезе думает, что такое (проведение ЛГБТ-марша — ред.) могло быть», — сказал мэр Славянска.

23 июня в Киеве прошел Марш равенства, основная цель которого — привлечь внимание к проблемам и дискриминации ЛГБТКИ-сообщества. Полицейские задержали девять провокаторов, открыты уголовные производства.