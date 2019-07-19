Один украинский военный погиб, двое ранены на Донбассе за минувшие сутки

За минувшие сутки в результате подрыва один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что всего пророссийские боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня.



«На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям», — подчеркнули в штабе ООС.



Как сообщается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики обстреляли позиции войск девять раз: вблизи Песок, Троицкого, Каменки, Водяного, Ломакиного, Пищевика. Стреляли из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, из станкового и ручного противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинская сторона зафиксировала один обстрел из подствольного гранатомета и стрелкового оружия в окрестностях Майорска.