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В Украине начались досрочные выборы в парламент

21 июля 2019, 08:27

В Украине начались досрочные выборы в парламент

Сегодня, 21 июля, в Украине проходят внеочередные выборы в Верховную Раду. Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00.

Голосование проходит по смешанной избирательной системе: 225 депутатов будут избраны по пропорциональной системе с закрытыми списками, 199 — по мажоритарной системе в одномандатных округах (еще 26 округов расположены на неподконтрольных территориях).

Украинцам, которые голосуют по месту регистрации, выдадут два бюллетеня — для голосования за список партии и за кандидата по мажоритарному округу. Тем, кто временно сменил место голосования — только один бюллетень для голосования за список партии.

Всего в бюллетене по партийным спискам представлено 22 политсилы под такими номерами: 1 — «Оппозиционный блок», 2 — «Сила и честь», 3 — ВО «Батькивщина», 4 — «Патриот», 5 — «Сила людей», 6 — «Оппозиционная платформа — За жизнь», 7 — «Партия зеленых Украины», 8 — ВО «Факел», 9 — объединение «Самопомич», 10 — «Европейская солидарность», 11 — «Украинская стратегия Гройсмана», 12 — «Гражданская позиция», 13 — «Социальная справедливость», 14 — «Слуга народа», 15 — «Сила права», 16 — «Радикальная партия», 17 — «партия Шария», 18 — «Голос», 19 — «Независимость», 20 — «Аграрная партия», 21 — ВО «Свобода» , 22 — «Рух новых сил Михаила Саакашвили».

По информации Центризбиркома, всего по партийным спискам баллотируются 2746 кандидатов, по мажоритарным округам —  3085 кандидатов.

280 922 украинцев временно изменили место голосования на выборах.

На выборах зарегистрировано 1719 официальных наблюдателей: 1602 представляют 21 международную организацию, 117 —  12 иностранных государств. Ни одного наблюдателя нет от России.

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