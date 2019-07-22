В 51-м округе на Донетчине сообщили о минировании избирательной комиссии

В окружной избирательной комиссии №51, что находится в помещении автостанции в прифронтовом Зайцево Донецкой области сообщили о минировании, была вызвана полиция. Об этом сообщает наблюдатель гражданской сети ОПОРА.



Всех членов комиссии вывели на безопасное расстояние от здания, которое обтянули лентой. Сейчас полиция выясняет обстоятельства, а в Главном управлении Национальной полиции пока не готовы комментировать инцидент.



Обе участковые комиссии отправлены окружной избирательной комиссией на составление уточнения в протоколе. По состоянию на 7:30 одна из УИК уже вернулась.



В полиции сообщили, что сообшение минировании оказалось неправдивым.



По данным ЦИК, на округе № 51 уже обработано 50% электронных протоколов. Побеждает смовыдвиженец Александр Ковалев — 64,31% голосов. Его ближайшие соперники — самовыдвиженцы Владимир Веселкин (14,93%) и Махач Батырсултанов (6,63%).