В Северодонецке победил кандидат от «Слуги народа»

В Северодонецке Луганской области большинство голосов одержал кандидат от «Слуги народа» Алексей Кузнецов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК по результатам обработки 100% протоколов.



Кузнецов набрал голосов 10 125 (21,49%).



За ним идут самовыдвиженец Юрий Фурман (19,37%) и кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Валерий Черныш (18,17%).



На сайте ЦИК указано, что Кузнецов — временно безработный и беспартийный. Однако в открытых источниках сообщается, что он — кандидат экономических наук, предприниматель, был помощником нардепа от БПП Григория Шверка.