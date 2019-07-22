Новинский победил на своем округе в Мариуполе

Кандидат от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский победил на 57-м округе, расположенном в Мариуполе Донецкой области. По результатам обработки всех протоколов, действующий нардеп набрал 42,64% голосов.



За Новинского проголосовали 29 993 человека, что почти вдвое больше, чем у его ближайшего соперника, кандидата от «Слуги народа» Вячеслава Салгалова. За последнего свои голоса отдали 16 949 избирателей (24,1%).



На третьем месте оказался кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Владислав Филимонов, набравший 13 154 голоса (18,7%).

Большинство голосов на одномандатном округе № 58 (Центральный район Мариуполя) получил директор ММК им. Ильича по региональному развитию Сергей Магера.



21 июля в Украине состоялись досрочные парламентские выборы.



По результатам обработки 84% протоколов, в многомандатном округе лидирует президентская партия «Слуга народа», у которой 43% голосов избирателей.