Штаб ООС сообщил о соблюдении режима «тишины» на Донбассе

В зоне боевых действий в Донбассе в течение суток 22 июля стороны придерживались режима прекращения огня. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что потерь с украинской стороны не зафиксировано.



В то же время, по данным штаба, со стороны боевиков 22 июля есть один погибший и двое раненых.

На переговорах в Минске была достигнута договоренность, что с 00:01 21 июля начинается бессрочное прекращение огня. Эта договоренность впервые предусматривает запрет на любое ведение огня и ответственность сторон за его нарушение.