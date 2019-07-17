ТКГ согласовала прекращение огня на Донбассе с 21 июля

Трехсторонняя контактная группа согласовала прекращение огня на Донбассе с полуночи 21 июля. Об этом сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер на странице в Facebook.



«Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО, признавая положительное влияние практики подтверждения преданности режима прекращения огня, отмечая важность обеспечения мира и спокойствия для населения, а также исходя из ранее достигнутых соглашений и обязательств сторон подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющей, устойчивому и бессрочном прекращению огня, с полуночи 21 июля 2019 по киевскому времени», - написала она.



Также договоренность о прекращении огня подтвердил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик по окончанию заседания в Минске.