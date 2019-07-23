Брат Медведчука проиграл на выборах в Раду в Луганской области

В 103-м избирательном округе Луганской области Сергей Медведчук проиграл на внеочередных парламентских выборах.



По результатам обработки 100% электронных протоколов, в Верховную Раду проходит кандидат от «Оппозиционного блока» Виктория Гриб, набравшая 39,58% голосов. У Медведчука, которого выдвинула «Оппозиционная платформа — За жизнь», — 31,7%.



Сергей Медведчук является младшим братом главы политсовета ОПЗЖ и кума президента России Виктора Медведчука.

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