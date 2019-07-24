В округе №50 мэр Покровска победил мэра Доброполья на выборах в Раду

В округе № 50 победу одержал мэр Покровска, кандидат от «Оппозиционного блока» Руслан Требушкин. После обработки 100% электронных протоколов у него 30,29% (19 795 голосов).



Требушкин опередил мэра Доброполья, самовыдвиженца Андрея Аксенова, у которого 29,97% (19 589 голосов). Таким образом, разница между ними осотавила 206 голосов.



50-й округ охватывает города Доброполье, Мирноград, Покровск и Добропольский район.

Подсчет голосов на округе сопровождался акцией протеста. Участники установили несколько палаток и принесли шины, требуя проведения честных выборов и недопущения фальсификаций.



Поздно вечером 22 июля главу ОИК № 50 забрала карета скорой помощи из-за жалоб на плохое самочувствие.



Полиция усилила охрану избиркома в Покровске. Вчера вечером в город прилетел на вертолете спецназ полиции для стабилизации ситуации в округе.