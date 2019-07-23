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В Покровске полиция усилила охрану окружной избирательной комиссии после потасовок

23 июля 2019, 14:45

В Покровске полиция усилила охрану окружной избирательной комиссии после потасовок

В Покровске Донецкой области полиция усилила охрану здания окружной избирательной комиссии № 50 после вчерашних потасовок. Об этом сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции. 

Отмечается, что в городе продолжается протестная акция из-за подсчета голосов, вследствие чего избирательная комиссия не работает. По факту событий на ОИК начато досудебное расследование.

Как отмечает ОПОРА, ожидается, что заседание окружной избирательной комиссии продолжится сегодня.

По результатам обработки 95,57% электронных протоколов, на округе № 50 за попадание в Верховную Раду идет соперничество между мэром Покровска, кандидатом от «Оппозиционного блока» Русланом Требушкиным (30,66%) и мэром Доброполья, самовыдвиженцем Андреем Аксеновым (29,54%). Разница между кандидатами на данный момент составляет 689 голосов.

Вчера на округе №50 произошли столкновения после того, как наблюдатели заметили различия в цифрах в протоколах комиссий. В то время на улице активисты установили несколько палаток и принесли шины, требуя проведения честных выборов и недопущения фальсификаций.

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