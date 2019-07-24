Ефремов дал первое интервью после СИЗО: хочет очистить имя Партии регионов и вернуться в политику

Бывший глава фракции Партии регионов в парламенте 7 созыва Александр Ефремов заявил, что не намерен покидать украинскую политику. Об этом он сказал в коротком интервью ТСН под стенами СИЗО в Старобельске Луганской области.



Ефремов отказался комментировать нынешнюю ситуацию в украинской политике, так как за время удержания в СИЗО был ограничен в доступе к информации, а о происходящем узнавал по телевидению.



«Это не говорит о том, что я завязываю с какой-то политикой, но когда ты три года просидел в тюрьме, рассказывать о том, что ты будешь сейчас кого-то наставлять, — это глупо», — отметил экс-регионал.



После освобождения он намерен заняться восстановлением своей и партийной репутации.



«Для меня главная задача — доказать, что я как член Партии регионов совершенно невиновен, и что более миллиона человек были в Партии регионов — это хорошие, порядочные люди, которые живут в Украине и считают себя украинцами», — уверяет Ефремов.



Впрочем, по словам экс-регионала, его нынешняя неопределенность не означает, что он «вышел из игры».

22 июля Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения обвиняемому в терроризме Александру Ефремову с содержания под стражей на домашний арест. Ефремов провел 3 года в старобельском СИЗО.



После выхода из СИЗО Ефремов направился в Киев, где будет находиться под домашним арестом.



Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Ему также инкриминируется поддержка группировки «ЛНР» и незаконное завладение имуществом «Луганскугля».