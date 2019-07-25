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На округе в Донецкой области победил кандидат «Батькивщины»

25 июля 2019, 12:00

На округе в Донецкой области победил кандидат «Батькивщины»

В Донецкой области на округе № 52 с центром в Торецке на внеочередных выборах в Верховную Раду победу одержал кандидат партии «Батькивщина» Евгений Яковенко. После обработки 100% электронных протоколов он набрал 28,96% (7644 голосов).

Второе место занял представитель «Оппрозиционной платформы — За жизнь» Олег Погодин — 26% (6863 голосов).

Евгений Яковенко, согласно информации на сайте ЦИК, является директором частного предприятия «ТПК «Алькон», живет в поселке Новгородское на окраине Торецка.

При этом «Оппрозиционная платформа — За жизнь» обвинила «Батькивщину» и членов избиркома в фальсификациях в пользу Яковенко. Также там заявили, что окружной избирком прекратил пересчет голосов и признала якобы сфальсифицированные результаты. «Участвовали в принятии этого решения и три члена окружкома, которых накануне ЦИК своим постановлением вывел из состава комиссии, что является очередным грубейшим нарушением закона и говорит о нелегитимности принятого решения», — подчеркнули в ОПЗЖ. В политсиле добавили, что уже подали 9 исков в суд.

Секретарь ОИК Яна Медведева заявила «Торецк.City», что решение о пересчете принимали под давлением со стороны команды кандидата от ОПЗЖ Погодина и теперь вправе его отменить. По ее словам, члены комиссии находились в состоянии морального истощения, так как они третьи сутки не могли обработать все протоколы.

В «Батькивщине» обвинения в фальсификациях отвергают.

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Торецк
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