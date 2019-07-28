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Зеленского ждут на матче за Суперкубок Украины

28 июля 2019, 13:55

Зеленского ждут на матче за Суперкубок Украины

Президент Владимир Зеленский намерен посетить матч за Суперкубок Украины «Шахтер» — «Динамо». Об этом сообщает Tribuna.com.

Информацию о подготовке к визиту Зеленского подтвердил исполнительный директор премьер-лиги Евгений Дикий.

«Все необходимые организационные вопросы уже решены. Мы связывались с местной полицией и Службой безопасности Украины. Мы ждем визита президента, поскольку на моей памяти это будет первый раз, когда председатель государства посетит матч за Суперкубок», — сказал Дикий.

Матч за Суперкубок Украины состоится 28 июля в Одессе на стадионе «Черноморец».

Транслировать встречу будет ТРК «Украина». Начало — 21.00.

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