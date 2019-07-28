Фото: Думская

В Одессе полиция доставила в отделение 12 футбольных болельщиков одной из команд перед матчем за Суперкубок Украины «Динамо» — «Шахтер». Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.



По предварительной информации, фанаты пытались затеять драку в парке Шевченко, а один из мужчин говорил оскорбления в адрес сотрудника полиции, несущего службу у входа на стадион.



После установления личностей этих болельщиков и обстоятельств события будет решаться вопрос о правовой квалификации их действий, добавили в полиции.



«Думская» отмечает, что правоохранители действовали жестко и применяли силу.

Матч Суперкубка между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» на одесском стадионе «Черноморец» начался в 21:00.