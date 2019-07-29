На свободу вышел боевик, подозреваемый в причастности к крушению МН17

Фото: «Миротворец»

Экс-начальник «службы тыла» боевиков «ДНР» Дмитрий Куприян (позывной «Батя») вышел на свободу в связи с окончанием срока тюремного заключения. Об этом сообщают Українські Новини.



По данным СБУ, в июле 2014 года Куприян организовал похищение трейлера для перевозки зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого сбили пассажирский самолет «Боинг 777» рейса МН17.



Куприян был задержан украинскими правоохранителями при пересечении госграницы в декабре 2015 года.



В декабре 2017 года он был осужден киевским судом к 5 годам лишения свободы и к нему был применен «закон Савченко».



Срок тюремного заключения Куприяна истек 20 июня текущего года.



Из-за плохого поведения под стражей суд установил за ним административный надзор сроком на 1 год.



Куприян обязан в ночное время находится дома и 4 раза в месяц отмечаться у полиции.



Также ему запрещено посещать рестораны, кафе, бары, магазины с целью приобретения спиртных напитков.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам – Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В мае власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.



Этому предшествовал отчет Международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малайзийский «Боинг» в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск.



