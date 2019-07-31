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Советник Зеленского заявил депутатам от «Слуги народа», что они «никто» в политике

31 июля 2019, 14:28

Советник Зеленского заявил депутатам от «Слуги народа», что они «никто» в политике

Советник президента Украины Владимира Зеленского, будущий народный депутат от партии «Слуга народа» Никита Потураев заявил коллегам по политсиле, что все они «политически никто». Это произошло во время выступления Потураева на обучающих курсах для будущих парламентариев от «Слуги народа» в Трускавце, сообщает «Страна» со ссылкой на соответствующую аудиозапись.

«Все вы, и я в том числе, человек, который занимается политтехнологиями с 1996 года, а многие из вас, в это время, еще в детский сад ходили... Все вы — политически никто. Я хочу, чтобы это каждый услышал. Вы субъекты в жизни, но политическими субъектами вы не являетесь», — сказал Потураев.

По его словам, ошибочно думать, что все 254 члена партии, которые выиграли выборы в Раду, являются политиками. «Сейчас вы ошибочно думаете, что вы все политики. Это большая ошибка», — заявил он, подчеркнув, что каждый из прошедших в парламент выиграл выборы благодаря Зеленскому.

«Как вы здесь оказались? Вы здесь оказались потому, что избиратель искал людей политической партии "Слуга народа". И ему было все равно, какая фамилия будет указана в этой строке. Эти выборы выиграл Владимир Александрович Зеленский», — сказал Потураев.

Он также считает, что одержавшие победу от «Слуги народа» на выборах — «еще не партия». «Вы еще не партия, но вам предстоит ею стать. Вам нужно стать политическими субъектами. <...> Вы были никем, но те, кто останутся — станут кем-то», — резюмировал советник Зеленского.

Как отмечает «Страна», выступление Потураева вызвало неоднозначную реакцию аудитории, часть которой была возмущена услышанным.

ТЕМЫ

Люди
Владимир Зеленский Никита Потураев
Организации
Слуга народа

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