КПВВ «Гнутово» остановил работу: рядом горит сухая трава, взрываются снаряды

КПВВ «Гнутово» в Донецкой области приостановил работу из-за горения сухой травы поблизости. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что огня детонируют неразорвавшиеся боеприпасы, что создает реальную угрозу людям, которое следует через линию разграничения.



Поэтому решением командующего ООС Александра Сыркского на КПВВ «Гнутово» с 14:00 введен режим «красный» и временно прекращены контрольно-пропускные операции.



Работа пункта пропуска будет восстановлена после стабилизации ситуации.