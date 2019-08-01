В Донецке коммунисты просят «ДНР» разрешить провести митинг с призывом к Путину

В Донецке представители «Коммунистической партии ДНР» обратились к руководству группировки «ДНР» с просьбой разрешить провести пророссийский митинг в Донецке 10-11 августа. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил представитель «Компартии ДНР» Бенес Айо.



Отмечается, что целью акции является призыв президента России Владимира Путина к признанию суверенитета подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» районов Донбасса.



Также Айо опубликовал уведомление в адрес «главы администрации Донецка» Алексея Кулемзина о намерении провести митинг.

27 июля в центре Донецка уже прошла сепаратистская акция в поддержку «независимости» отдельных районов Донецкой области. Собравшимся пытались помешать «силовики» группировки «ДНР», однако участники разошлись только после сообщения о якобы заминировании площади Ленина, где проходил митинг.