Луганская «Заря» вышла в третий раунд квалификации Лиги Европы

Фото: ФК «Заря»

Луганская «Заря» вышла в третий квалификационный раунд Лиги Европы. В ответном матче второго раунда «Заря» в Запорожье обыграла черногорскую «Будучност» со счетом 1:0.



Единственный гол на 32-й минуте забил Артем Громов.







На 34-й минуте в составе «Будучности» с поля был удален Джурич, на 35-й минуте — Божович.





В первом матче в Черногории неделю назад «Заря» победила со счетом 1:3.



В третьем раунде квалификации Лиги Европы «Заря» сыграет с победителем пары «Осиек» – ЦСКА София. Они начнут ответный поединок в 21:45 (0:1, первый матч).