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Пункт пропуска «Станица Луганская» временно сократит время работы

04 августа 2019, 14:12

Пункт пропуска «Станица Луганская» временно сократит время работы

Время работы пункта пропуска «Станица Луганская» будет сокращено до 18.00 с 4 по 10 августа. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

График работы КПВВ будет временно сокращен из-за проведения работ по разминированию окрестностей разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец.

Граждан, которые направляются на временно неподконтрольную территорию будут пропускать до 17.30.

«После указанного времени на КПВВ "Станица-Луганская" пропускные операции осуществляться не будут в связи с взрывоопасностью работ по разминированию и потенциальной угрозой для жизни и здоровья гражданского населения», — отметили в штабе.

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