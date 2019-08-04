Пункт пропуска «Станица Луганская» временно сократит время работы

Время работы пункта пропуска «Станица Луганская» будет сокращено до 18.00 с 4 по 10 августа. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



График работы КПВВ будет временно сокращен из-за проведения работ по разминированию окрестностей разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец.



Граждан, которые направляются на временно неподконтрольную территорию будут пропускать до 17.30.



«После указанного времени на КПВВ "Станица-Луганская" пропускные операции осуществляться не будут в связи с взрывоопасностью работ по разминированию и потенциальной угрозой для жизни и здоровья гражданского населения», — отметили в штабе.