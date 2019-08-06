Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Избранный депутатом от «Слуги народа» журналист «1+1» видит премьером Богдана, а генпрокурором Портнова

06 августа 2019, 10:20

Избранный депутатом от «Слуги народа» журналист «1+1» видит премьером Богдана, а генпрокурором Портнова

Будущий депутат от партии «Слуга народа», журналист телеканала «1+1» Александр Дубинский заявил, что хотел бы видеть премьер-министром нынешнего главу Офиса президента Андрея Богдана, а генеральным прокурором бывшего замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова.

«Идеальный премьер для [Владимира] Зеленского — Андрей Богдан. Он прошел систему Кабмина. Знает, что такое лаковый паркет и пыльные ковры. Как работают госструктуры. Богдан, конечно, может быть генеральным прокурором. Он будет как рыба в воде. Но было бы идеально, если бы Богдан был премьером, а Портнов — генпрокурором», — заявил Дубинский в интервью «Стране».

На реплику о том, что против Портнова выступят даже многие члены «Слуги народа», Дубинский сказал: «Люди малоумные могут высказываться против Портнова сколько угодно. Но с точки зрения профессиональных качеств лучшего кандидата не найти».

Телеканал «1+1» принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.

Андрей Богдан, будучи адвокатом, в частности, представлял интересы Коломойского.

В июле Богдан в интервью «РБК-Украина» заявил, что Андрей Портнов его давний друг и «очень квалифицированный юрист». При этом глава президентского офиса заверил, что Портнов не займет какую-либо должность при этой власти, потому что против этого выступает президент Зеленский.

ТЕМЫ

Люди
Андрей Портнов Андрей Богдан Александр Дубинский
Организации
Слуга народа
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:20
В Донецке сохранилась сеть общественников, которая помогает людям с ВИЧ. Для «ДНР» она «полулегальная»
22:42
Главные события 5 августа в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
14:56
В Донецке показали последствия шторма
12:40
В Донецке рассказали о сложностях поездки в Европу с загранпаспортом РФ
10:52
Долг в 9 миллиардов рублей. В «ДНР» оценили возможность повышения тарифов на ЖКХ
23:45
Главные новости Донбасса за неделю
16:00
В Донецке горел роддом
14:57
В Донецке застрелили сына бывшего «министра транспорта ДНР»
23:07
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
18:45
«ЛНР» заявила о сокращении времени работы КПВВ «Станица Луганская»
17:06
«ДНР» включила в список на обмен «зенитчика» Цемаха
15:05
«Не тупи — поступи». Дочь вратаря «Шахтера» призвала абитуриентов из Донецка выбирать украинские вузы
12:06
В «прокуратуру ДНР» пожаловались на «мэра» Донецка
09:32
ОБСЕ зафиксировала военный вертолет РФ у пункта пропуска «Донецк»
09:17
Пять человек пострадали в ДТП под Покровском
все новости
11:20
В Донецке сохранилась сеть общественников, которая помогает людям с ВИЧ. Для «ДНР» она «полулегальная»
10:38
Возле Станицы Луганской изъяли 49 взрывоопасных предметов
10:20
Избранный депутатом от «Слуги народа» журналист «1+1» видит премьером Богдана, а генпрокурором Портнова
09:32
ООН передаст жителям «серой зоны» гумпомощь на 1 млн долларов
09:23
СМИ узнали о фиктивном офисе представителя Зеленского из отчета лоббистов США
08:38
Штаб ООС рассказал о нарушении режима «тишины» на Донбассе
08:10
ЦИК объявила победителя в округе № 50 на Донетчине
22:55
Жена Безъязыкова рассказала о секретном обмене под видом спецоперации СБУ
22:42
Главные события 5 августа в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
21:53
В ОБСЕ подтвердили смерть женщины от взрыва мины в Зайцево
20:45
Суд постановил проверить прекращение Супрун гражданства США
19:18
В зоне ООС военнослужащий подорвался на неизвестном взрывном устройстве
19:05
В Донецкой области снова запустили электричку «Мариуполь-Южнодонбасская»
18:12
Зеленский сменил командующего Объединенных сил
17:51
Бывший пресс-атташе «Шахтера» заявил, что получил паспорт РФ
все новости
ВИДЕО
Донбасс сегодня: Россия потеряет «ДНР» из-за нефти и газа ►
03 августа, 21:03
«Не тупи — поступи». Дочь вратаря «Шахтера» призвала абитуриентов из Донецка выбирать украинские вузы
02 августа, 15:05
Луганская «Заря» вышла в третий раунд квалификации Лиги Европы
01 августа, 20:49
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция