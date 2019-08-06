Избранный депутатом от «Слуги народа» журналист «1+1» видит премьером Богдана, а генпрокурором Портнова

Будущий депутат от партии «Слуга народа», журналист телеканала «1+1» Александр Дубинский заявил, что хотел бы видеть премьер-министром нынешнего главу Офиса президента Андрея Богдана, а генеральным прокурором бывшего замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова.



«Идеальный премьер для [Владимира] Зеленского — Андрей Богдан. Он прошел систему Кабмина. Знает, что такое лаковый паркет и пыльные ковры. Как работают госструктуры. Богдан, конечно, может быть генеральным прокурором. Он будет как рыба в воде. Но было бы идеально, если бы Богдан был премьером, а Портнов — генпрокурором», — заявил Дубинский в интервью «Стране».



На реплику о том, что против Портнова выступят даже многие члены «Слуги народа», Дубинский сказал: «Люди малоумные могут высказываться против Портнова сколько угодно. Но с точки зрения профессиональных качеств лучшего кандидата не найти».

Телеканал «1+1» принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.



Андрей Богдан, будучи адвокатом, в частности, представлял интересы Коломойского.



В июле Богдан в интервью «РБК-Украина» заявил, что Андрей Портнов его давний друг и «очень квалифицированный юрист». При этом глава президентского офиса заверил, что Портнов не займет какую-либо должность при этой власти, потому что против этого выступает президент Зеленский.